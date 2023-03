Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob das Fahrradmietsystem Nextbike des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) auch in Schifferstadt eine Chance hat, soll die Verwaltung in der nächsten Zeit überprüfen. Wir haben Schifferstadter Bürger gefragt, wie sie den Bedarf an Leihfahrrädern einschätzen.

In größeren Städten in der Region, wie Mannheim, Ludwigshafen und Speyer, gehören die hellblauen Fahrräder schon seit einigen Jahren zum Stadtbild.