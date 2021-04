Ein Jäger wollte in der Nacht Rehe und Wildschweine beobachten. Doch er sah mit an, wie Männer Gasflaschen verluden. Eine Bande bereitete sich vor, um einen Geldautomaten zu sprengen. Ein 41-Jähriger wurde nun zu neun Jahren Haft verurteilt – auch wenn er keine Schuld bei sich sieht.

Das „letzte Wort“ des Angeklagten ist ein mindestens zehnminütiger, sehr wortgewandter Vortrag, den die Dolmetscherin aus dem Polnischen übersetzt, und in dem er sich voll Sorge um Kinder und Lebensgefährtin präsentiert. Er verstehe die Ungerechtigkeit nicht: Die Bandenmitglieder, die wirklich schlimme Taten begangen hätten, seien inzwischen bereits wieder auf freiem Fuß. In seiner Fähigkeit, seine Taten voll erheblicher krimineller Energie innerlich von sich abzuspalten, erscheint der 41-Jährige durchaus als gefährlicher Mann.

Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Für die Große Strafkammer des Landgerichts Frankenthal ist klar, dass er zu einer Bande gehört, die sich auf das Aufbrechen von Geldautomaten spezialisiert hat. Für solch ein Vorhaben hat er die nötigen Utensilien wie Gasflaschen besorgt – und sich zudem eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch den Birkenheider Wald geliefert. Schon am zweiten von drei angesetzten Verhandlungstagen fällt das Urteil: neun Jahre und drei Monate Gefängnis, wobei allerdings drei vorher ergangene Urteile der Landgerichte Regensburg, Karlsruhe und Darmstadt wegen ähnlicher Verbrechen miteinbezogen sind.

Verdächtige Männer im Wald

Es war die Nacht vom 13. Januar 2018 zwischen dem Feld und einem Wäldchen bei Birkenheide. Ein Jäger hatte sich auf seinem Hochsitz eingerichtet, statt Rehen und Wildschweinen beobachtete er jedoch mit seinem Nachtsichtfernrohr ein Treffen mehrerer Männer mit Stirnlampen, die sich sehr verdächtig verhielten. Gegen 23 Uhr sah er ein Auto, einen Audi, der auf einem Feldweg anhielt. Dem Auto entstiegen nach und nach insgesamt vier Männer, die verschiedene Gegenständen ausluden. Der Jäger erkannte Gasflaschen und Leitungen, die mit starkem Klebeband zusammen verbunden wurden.

Er rief seine Mutter, die Jagdpächterin an, und berichtete seine Beobachtungen. Die ihrerseits benachrichtigte die Polizei, die den Beobachter auf seinem Posten zurückrief und ab dann mit ihm in Verbindung blieb. Wie der Vorsitzende Richter Uwe Gau in der Urteilsbegründung sagt, war der Jäger ein sehr guter Zeuge, der sich auf das Geschehen fokussieren konnte und auch nach mehr als zwei Jahren noch alles klar im Gedächtnis hatte. Allerdings hatte er auch geradezu einen Logenplatz – und konnte nun mithelfen, die Vorbereitungen der Bande aufzudecken, bevor es zu einem konkreten Aufbrechen eines Geldautomaten per Explosion kommen konnte. Die Einzelstrafen für das Geschehen in Birkenheide lauteten auf ein Jahr für die Vorbereitung des Explosionsverbrechens und zwei Jahre für den schweren Eingriff in den Straßenverkehr, der die verfolgenden Polizisten hoch gefährdete.

„Krähenfüße“ stoppen den Wagen

Denn der Plan der Polizei war, mit dem Streifenwagen ohne Licht näher zu kommen und die Bande abzufangen. Die Bande bemerkte jedoch die Polizei zu früh, warf sich in den Wagen und preschte mit hoher Geschwindigkeit auf dem unbefestigten Feldweg davon, die Polizeiwagen ebenso schnell hinterher. Zwei der jungen Polizisten, die dicht dahinter waren, beschrieben die wilde Jagd, mit mindestens 100 Kilometern pro Stunde auf dem Feldweg, bis sie die Kontrolle über ihr ausbrechendes Fahrzeug zu verlieren drohten und aufgeben mussten.

Was sie gestoppt hatte, die „Krähenfüße“ nämlich, die sich in den Vorderreifen gebohrt hatten, sahen sie erst anschließend. Nur Glück und fahrerisches Geschick hatte sie vor einem schlimmen Unfall bewahrt. Noch in der Nacht sicherte eine Polizistin – auch sie sagte als Zeugin aus – die Spuren. Dazu gehörte eine schwarze Strumpfhose mit abgeschnittenen Beinen und die Verpackung eines Schokoriegels, beides mit DNA des Angeklagten. Er selber behauptete, lediglich den Wagen von Polen nach Deutschland überführt zu haben und die eventuell darin deponierten Gasflaschen gar nicht bemerkt zu haben. Als er sich in dem Wäldchen erleichterte, seien die andern im Wagen davon gebraust und hätten ihn im Walde herumirrend zurückgelassen, bis er gegen Morgen per SMS die „ihm nahestehende Person“ benachrichtigen konnte, mit der er die Heimfahrt vereinbart hatte, und deren Name er nicht nennen könne, um sie nicht zu gefährden, denn mit den anderen habe er keinerlei Verbindung mehr.

Handyüberwachung gibt keinen Aufschluss

Die Handys der Bande, auch das des Angeklagten, wurden im fraglichen Zeitraum überwacht, und es sei kein Anruf oder andere Kontaktaufnahme aus dem Wäldchen feststellbar, sagte Richter Gau. Trotzdem beantragte die Verteidigerin Monika Wrozyna Freispruch für ihren Mandanten, seiner Geschichte folgend. Nach dem Urteil sah es so aus, als werde der 41-Jährige Revision einlegen – mit einem anderen Verteidiger.