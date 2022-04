Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – in diesem Sinne lädt die Gemeinde Böhl-Iggelheim am Sonntag, 1. Mai, zum Frühjahrsempfang ein. Es ist der nachgeholte Neujahrsempfang – und das Warten hat sich gelohnt.

Für gewöhnlich werden in Böhl-Iggelheim alle Bürger und Bürgerinnen zu Beginn eines neuen Jahres von Bürgermeister Peter Christ (CDU) in der Wahagnieshalle der Gemeinde empfangen, um ihnen alles Gute für das neue Jahr zu wünschen. „Dieser traditionelle Neujahrsempfang musste aufgrund der Pandemielage im Januar leider schon zum zweiten Mal abgesagt werden“, schreibt die Gemeinde. 2021 behalf man sich mit einem digitalen Neujahrsempfang, bei dem die Böhl-Iggelheimer per Videobotschaft auf den neuesten Stand gebracht wurden. In diesem Jahr jedoch könne die Veranstaltung, wie erhofft, nachgeholt werden – und zwar als Frühjahrsempfang. Auch hierbei werde auf die Geschehnisse der Vergangenheit zurückgeblickt und ein Einblick in die geplanten Projekte der Zukunft gegeben. Im Anschluss haben alle Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre bei einem Umtrunk nette Gespräche zu führen. „Ich freue mich, die Menschen an diesem Nachmittag endlich wieder persönlich begrüßen zu dürfen“, sagt der Bürgermeister. Für Musik wird in diesem Jahr die Band Glanzblick sorgen. Zudem wird das Kabarettisten-Duo Spitz & Stumpf auftreten, das schon seit über 20 Jahren die Zuschauer mit Bühnenkatastrophen begeistert.

Noch Fragen?

Frühjahrsempfang, Sonntag, 1. Mai, 15 Uhr, in der Wahagnieshalle, Am Schwarzweiher 1, in Böhl-Iggelheim