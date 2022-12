Nach zwei Jahren Pause wegen Corona laden die Bürgermeister der Ortsgemeinden im Speyerer Umland im Januar wieder zu Neujahrsempfängen ein.

Den Auftakt macht Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD) am Freitag, 6. Januar, um 19 Uhr in der Festhalle in Dudenhofen. Silke Schmitt-Makdice (SPD) lädt für Sonntag, 8. Januar, 11 Uhr, zum Neujahrsempfang der Ortsgemeinde Hanhofen ins Haus Marientraut ein. Am Freitag, 13. Januar, blicken vier Ortschefs mit ihren Bürgern auf das neue Jahr: Claudia Klein (CDU) stößt ab 18 Uhr in der Kulturhalle in Waldsee mit ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern an. In Römerberg empfängt Matthias Hoffmann (Grüne) die Bürger ab 18.30 Uhr in der Rhein-Pfalz-Halle unter dem Motto „Zusammen mit Schwung ins neue Jahr“.

Markus Kropfreiter (SPD) blickt ab 19 Uhr im katholischen Pfarrheim in Lingenfeld auf 2023 und wird wie seine Amtskollegen traditionell verdiente Bürgerinnen und Bürger ehren. Im Nachbarort feiert Bodo Lutzke (FWG) zeitgleich den Jahresbeginn mit den Schwegenheimern im Bürgerhaus. Alle Veranstaltungen werden von örtlichen Musikgruppen gestaltet.

Hoher Krankenstand in Otterstadt

In Otterstadt wird es dagegen dieses Jahr keinen Neujahrsempfang geben. Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) begründete dies in der vergangenen Woche mit dem Corona-Infektionsgeschehen und verwies auf sechs infizierte Erzieherinnen in der kommunalen Kita Abenteuerland, was einen erneuten Notbetrieb zur Folge habe. Er appellierte an die Eltern, kranke Kinder zu Hause zu betreuen, weil es immer wieder vorkomme, dass der Nachwuchs krank in die Einrichtung gebracht werde und dort andere anstecke.