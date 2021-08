Wo und in welchem Umfang sollen langfristig Wohnbauflächen ausgewiesen werden? Die Entscheidung darüber wird im neuen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Rheinauen festgehalten, der noch in diesem Jahr in Kraft treten soll. Damit wäre eine Erweiterung von Bauflächen um 15 Hektar möglich.

Viele Punkte, die wichtig sind, um einen Flächennutzungsplan zu erstellen, wurden in der Ortsgemeinde schon abschließend beraten – etwa die Lage von Einzelhandel sowie Sport- und Gewerbeflächen in Neuhofen (wir berichteten). Jetzt steht noch die Beschlussfassung zur Erweiterung der Wohnbauflächen im Ort auf der Agenda. Die Verwaltung und die politischen Gremien haben sich schon mehrfach über die Planungsziele ausgetauscht, zuletzt in der Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses in der vergangenen Woche.

15 Hektar zur Verfügung

„Die Frage ist, wieviel Wohnbaufläche wir haben wollen. Optional stehen uns 15 Hektar zur Verfügung“, sagte Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) in der Sitzung, die erstmals als Videokonferenz durchgeführt wurde. Es gehe dabei nicht um einen Beschluss zur Erschließung, sondern darum, wieviel zusätzliche Wohnflächen die Gemeinde künftigen Generationen anbieten wolle. Dass die Ausdehnung von Wohnflächen ein sensibles Thema ist, dessen Vor- und Nachteile gründlich abzuwägen sind, wurde aus den Diskussionsbeiträgen der Ausschussmitglieder deutlich.

Bislang steht fest, wo rein theoretisch weitere Wohngebiete entstehen könnten. Zum einen bietet sich die Erweiterung des Baugebiets Birkenhorst-Kupfernagel an, das am nördlichen Ortsrand fortgeführt werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist die südliche Ortsausdehnung im Anschluss an den „Speyerer Wingert“. Die Grünen weisen immer wieder darauf hin, dass die Versiegelung von Bodenflächen aus vielen Gründen problematisch ist, wie Anette Winter auch in dieser Sitzung deutlich machte. Aber auch die anderen Fraktionen streuen Zweifel.

Flächen für Landwirtschaft gehen verloren

André Schlosser (CDU) räumte ein, dass bei seiner Fraktion noch einige Fragen offen seien. Beispielsweise darüber, wo Ausgleichsflächen entstehen könnten. Auch den damit verbundenen Verlust landwirtschaftlicher Flächen sehe man kritisch. „Wir müssen uns die Grundsatzfrage stellen, wie groß wir in Bezug auf Wohnbebauung werden wollen“, mahnte Schlosser. Bislang ziehen die Christdemokraten eher Entwicklungsmöglichkeiten am nördlichen Ortsrand in Erwägung. Auch die SPD sieht nicht nur Vorzüge bei der Ausweisung so großer Wohnflächen und meldet Bedenken an, den Ort in südliche Richtung auszudehnen. „Mit einer Weiterentwicklung müssen wir sorgsam umgehen. Da kann man allenfalls schrittweise vorgehen, denn man muss die sich ändernde Infrastruktur im Auge behalten“, sagte Fraktionschef Arthur Nasel.

Das Thema Wohnbebauung wird die Kommune nochmals aufgreifen und abschließend beraten. Nämlich dann, wenn die Auswertung einer Machbarkeitsstudie für eine südliche Ortsrandstraße verfügbar ist.