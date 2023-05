Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Das Benefizkonzert des MGV Concordia und der TG Singfrauen am Sonntag ist in zweierlei Hinsicht eine Premiere. Während die Sänger der Concordia immer große Konzerte gegeben haben, stehen die Singfrauen zum ersten Mal in ihrem 27-jährigen Bestehen auf einer Konzertbühne, gleichberechtigt mit dem Männerchor. Bisher hatten sie nur vereinsinterne Auftritte.

Es wird eine Mischung aus kirchlichen und weltlichen Liedern. Unterstützt werden sie von den Solisten Stefan Zier von den Mainzer Hofsängern und Gerd Kühner. Zum Abschluss