Im Zuge des neu geplanten Supermarkts auf dem jetzigen Sportplatz in der Neuhofener Ortsmitte wird zwischen dem Badeweiher und dem Reiterzentrum ein neues Sportzentrum entstehen. Die Pläne hierfür beinhalten optional den späteren Bau einer weiteren Sporthalle. Doch es gibt Bedenken.

Eine weitere Sporthalle nahe des Badeweihers Steinerne Brücke zu bauen, ist rein rechtlich erlaubt. Denn im Flächennutzungsplan von 1978 ist das Gebiet als künftige Sportfläche ausgewiesen. Doch nach Offenlage der Pläne haben Privatpersonen, die Kreisverwaltung sowie der Regionalverband Bedenken angemeldet.

Der Regionalverband sieht einen möglichen Zielkonflikt mit dem Argument, die Fläche südlich des Badeweihers sei ein „Vorranggebiet für Naturschutz und Landespflege“. Die Anlage eines Sportplatzes mit den hierfür notwendigen Gebäuden sei möglich. Der spätere Bau einer Halle unmittelbar daran angrenzend sei jedoch problematisch.

Verschiedene Möglichkeiten

In einer Telefonkonferenz mit den übergeordneten Behörden wurde eingeräumt, dass ein „Vorranggebiet für Naturschutz und Landespflege“ auf dem ausgewiesenen Gebiet wohl nicht mehr zu erreichen sei. Dies berichtete Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) in einer Videokonferenz des Ortsgemeinderats. Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse hat die Verwaltung das Planungsbüro beauftragt, Alternativen zum Standort einer Sporthalle zu erarbeiten.

Der ursprüngliche – von der Gemeinde favorisierte – Plan sah vor, die Halle möglichst nah am Sportplatz zu errichten, um den Lärmpegel hin zur Woogstraße zu reduzieren. Der Regionalverband hingegen würde die eine Sporthalle lieber nahe der Woogstraße verortet wissen. Eine weitere Möglichkeit wäre, die vorgesehene Parkplatzfläche mit der Sporthalle zu tauschen. Die Verwaltung wird nun die Planungsvarianten an die übergeordneten Behörden weiterleiten, was die Ratsmitglieder befürworteten.