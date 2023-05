Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einer Zeit, in der Geschäfte eher für immer schließen als neu zu eröffnen, ist ein Zuwachs in der Innenstadt schon fast ein kleines Wunder. Erst recht, wenn es sich um einen Laden handelt, in dem Kinderträume wahr werden können. Thomas Hacker und Sebastian Rath haben den Schritt gewagt und einen Spielwarenladen mitten in Schifferstadt eröffnet. Und seit der Eröffnung Mitte März freuen sie sich über jeden jungen Kunden, der mit leuchtenden Augen durch den Verkaufsraum läuft.

Für welches Spielzeug das Herz der beiden Familienväter am kräftigsten schlägt, ist unschwer zu erraten. Die Regale von „Baukids-Spielwaren“