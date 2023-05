Indien als Weltmacht, keine Angst vor Finanzcrash, Agrarwende im Pflanzenschutz – diesen Themen widmen sich die nächsten Vorträge aus der Reihe „Denkanstöße aus Wissenschaft und Gesellschaft“. Los geht es am 14. Juni.

Die Veranstaltungsreihe, organisiert unter dem Dach des Vereins Ensemble im Park Limburgerhof (Enpali) in der Kultur-Kapelle, habe sich gut etabliert, sagt Manfred Baier, einer der Organisatoren, erfreut. Der „offene Diskurs über Themen der Zeit“, den die Reihe als Untertitel trägt, komme gut an, so seine Erfahrung. Stolz sei man, namhafte Referenten gewinnen zu können. Der nächste ist Manuel Vermeer, Professor am Ostasieninstitut in Ludwigshafen, und laut Baier als „Kosmopolit, Unternehmensberater und Erfolgsautor in diesem spannenden Subkontinent Indien wie kaum ein anderer zu Hause“. Der Titel seiner Veranstaltung am Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr, lautetet „Indien, die so andere Weltmacht – zwischen Mythos und Realität“.

„Keine Angst vor einem Finanzcrash“ steht über dem zweiten Vortrag im zweiten Halbjahr. Hartmut Walt, Professor an der Hochschule Ludwigshafen, wird laut Ankündigung über Sicherheit „trotz Staatsverschuldung, Finanzlobby und Geldmengenexplosion“ sprechen. Termin ist Mittwoch, 13. September, 19 Uhr.

Die Molekularbiologin Gabi Krczal, Geschäftsführerin des Forschungsinstituts Agroscience in Neustadt-Mußbach, wird am Mittwoch, 18. Oktober, 18 Uhr, über „Die Agrarwende im Pflanzenschutz“ reden. Die Professorin ist auch Vorsitzende der Gesellschaft für Pflanzenbiotechnologie.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, Spenden sind erwünscht. Anmeldung unter denkanstösse-limburgerhof.info.