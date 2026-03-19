Rund 800 Wildbienenarten gibt es hierzulande – ein Teil davon profitiert vom Insektenhotel in der „Grünen Lunge“.

Am Insektenhotel im Naherholungsgebiet „Grüne Lunge“ in Schifferstadt herrscht auch in diesem Frühjahr reger Betrieb, teilt Mitinitiator Roland Meinhardt mit. Das Bauwerk wurde ihm zufolge vor 20 Jahren vom damaligen Umweltbeauftragten Bernd Frank konzipiert und mit Unterstützung von Mitgliedern des Schifferstadter Zukunftstischs „Natur/Landschaft/Grünbereich“ realisiert. Bis heute biete es Wildbienen verlässliche Nistplätze.

Bemerkenswert sei, dass die Anlage bislang von größeren Vandalismusschäden verschont geblieben ist. Damit bleibe sie ein wichtiger Rückzugsort für Insekten und ein anschauliches Beispiel für langfristig wirksamen Naturschutz. In der Region leben Meinhardt zufolge rund 800 Wildbienenarten, darunter Sand-, Mauer-, Furchen-, Masken-, Woll-, Schmal- und Blattschneiderbienen. Sie leben solitär, bilden also keine Staaten. Für Menschen sind sie harmlos und stechen nicht.

„Ein Besuch lohnt sich“, sagt Meinhardt. Beim Spaziergang durch die „Grüne Lunge“ lasse sich der eifrige Flugverkehr aktuell gut beobachten – gern auch mit angeleintem tierischem Begleiter.