Die 39. Ausgabe des Kreisjahrbuchs beschäftigt sich mit historischem Hochwasser und aktuellem Schüleraustausch. Dabei geht der Blick auch über die Grenzen des Kreises hinaus.

Offiziell vorgestellt wurde das Jahrbuch im Rödersheimer Tabakmuseum. Der Ort war bewusst gewählt, weil sich zwei Artikel im neuen Jahrbuch mit der Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau beschäftigen. Zum einen wurde sie zur Naturstadt gekürt, die sich dem Ziel verschrieben hat, insektenfreundlicher zu werden. Zum anderen wird an die Gedenkstelen für die entrechteten Rödersheimer Juden auf dem Friedhof erinnert.

Laut Landrat Clemens Körner (CDU) werden in einer neuen Serie in den Kreisjahrbüchern regelmäßig Artikel aus den Partnerkreisen erscheinen: Die Reihe beginnt mit den Apfelplantagen in der Südtiroler Gemeinde Naturns und dem Geiseltalsee im Saalekreis, der als Deutschlands größter künstlicher See gilt.

Ein Höhepunkt war in diesem Jahr das Treffen von Schülern der Realschule in Limburgerhof mit Jugendlichen aus den Partnerkreisen in Polen und Südtirol im elsässischen Niederbronn les Bains. Die Schüler beschäftigten sich mit der Vergangenheit anhand von Briefen von Soldaten und Zivilisten im Zweiten Weltkrieg. Die Gruppe besuchte das Konzentrationslager Natzweiler und das Europaparlament.

Beigeordneter Manfred Gräf (CDU) erinnert an die Rheinüberschwemmung 1882/83, von der Bobenheim und Roxheim schwer getroffen wurden. Der Autor hat diesen Bericht aus seiner familiären Perspektive geschrieben. 20 Schüler der dritten Klassen der Bobenheim-Roxheimer Pestalozzi-Grundschule haben dazu Bilder gemalt.

Das Kreisjahrbuch ist laut Kreisverwaltung eine generationsübergreifende Zusammenarbeit von Kindern bis Senioren. Personen aus verschiedenen Berufsgruppen tragen Artikel bei, sodass eine große Themenvielfalt entsteht. Aktuelles und Historisches, dörfliches Leben, Kultur und Natur aus dem Rhein-Pfalz-Kreis werden miteinander verbunden.

Das Kreisjahrbuch, mit einer Auflage von 1300 Stück, ist zu einem Preis von 9,50 Euro im Kreishaus sowie in einigen Gemeindeverwaltungen und verschiedenen Buchhandlungen erhältlich.