Derzeit werden viele Kindertagesstätten umgebaut, um die rechtlichen Vorgaben des Kita-Gesetzes einzuhalten. Die Kita Abenteuerland in Otterstadt ist eine der ersten im Rhein-Pfalz-Kreis, in der dieser Umbau abgeschlossen ist. Leiterin Stephanie Emering gibt einen Einblick.

Es ist ein großer Tag für die Kinder in der kommunalen Kindertagesstätte Abenteuerland in der Mannheimer Straße in Otterstadt. Sie dürfen zum ersten Mal den Bereich hinter der Glastür