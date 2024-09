Die Sängervereinigung Iggelheim möchte die Bedachung des Hofs beim Sängerheim erneuern und hat einen Zuschuss der Gemeinde beantragt. Die derzeitige Bedachung enthalte alte Asbestzementwellplatten, bei denen die Gefahr bestehe, dass sie kaputt gehen und Asbest freigesetzt werde, erläuterte Bürgermeister Peter Christ (CDU) in einer Sitzung des Gemeinderats. Laut den Richtlinien der Gemeinde könnte sie sich mit rund 9584 Euro an den Gesamtkosten von etwa 47.920 Euro beteiligen. Allerdings würden für dieses Jahr nur noch 8994 Euro auf der dafür vorgesehenen Position im Haushalt stehen. Man war sich einig, dass der Zuschuss gewährt werden soll. Nach einigem Hin und Her wurde entschieden, dass die Sängervereinigung Iggelheim in diesem Jahr das gesamte noch auf der Haushaltsstelle vorhandene Geld bekommen soll. Den Restzuschuss von etwa 590 Euro soll die Sängervereinigung im nächsten Jahr erhalten.