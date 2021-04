Bis zu 20 Baumbestattungen finden jährlich auf dem Schifferstadter Waldfriedhof statt. In zwei oder drei Jahren dürften daher alle Liegeplätze an der Allee belegt sein. Nun soll ein weiteres Gräberfeld für die besondere Bestattungsart hergerichtet werden.

Noch ist die Fläche im südwestlichen Teil des Schifferstadter Waldfriedhofs ungenutzt. Das Areal in Richtung Schwanenweiher – das sogenannte Gräberfeld S – wird nun für Baumbestattungen hergerichtet. Das hat der Forst-, Agrar- und Umweltausschuss einstimmig beschlossen. Derzeit stehen zwölf erhaltenswerte Bäume auf der Fläche, erklärt Markus Häußler, Leiter der Stadtgärtnerei, in der Sitzung am Mittwochabend. Zudem sollen zehn einheimische Bäume, etwa Ulme, Buche und Zerreiche, gepflanzt werden.

Noch 40 Plätze in erste Allee frei

Mindestens 120 Baumgräber sollen auf dem Gelände möglich sein. In der Regel sind acht Bestattungen pro Baum möglich. Da jedoch einige Bäume im Randbereich zum Schwanenweiher und Richtung Wohlfahrtsweg stehen, schätzt Häußler, dass diese wohl nur zur Hälfte belegt werden können.

Maximal 20 Baumbestattungen gibt es derzeit pro Jahr in der Stadt. „Das ist recht wenig“, sagt Peter Schlindwein, Fachbereichsleiter Bürgerdienste. Er gibt jedoch zu bedenken, dass die bestehende Baumallee bis auf 40 Plätze belegt sei. „Wir wollen rechtzeitig in die Planung gehen, damit wir das neue Feld in drei oder vier Jahren belegen können“, sagt er.