Etliche Monate war die Küche im ASV-Sportheim Harthausen kalt. Jetzt wird darin wieder gekocht, gebacken und gebraten. Erdal Ceyran hat das Lokal jetzt unter dem Namen „Da Vinci“ wieder eröffnet.

Am 7. November hat Erdal Ceyran die Gaststätte am Sportgelände übernommen: Seitdem heißt sie „Da Vinci – Ristorante & Pizzeria“. An der Wand lächelt Mona Lisa und freut sich über diese Entwicklung. Der 27-jährige Ceyran arbeitet seit acht Jahren in der Gastronomie. Mit der Übernahme des Vereinsheims startet er erstmals in die Selbstständigkeit. Ceyran hat in Gaziantep in der Türkei, wo er herkommt, Pharmazie studiert, berichtet er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Er interessiere sich sehr für Geschichte und Kultur.

Über seinen Onkel, der in Germersheim das „Milano“ betreibt, ist er in die Branche gekommen. In dem Lokal habe er als Geschäftsführer gearbeitet, ebenso in der Gaststätte des ASV Fußgönheim. Auf der Suche nach einem geeigneten Objekt zum Pachten stieß er auf die leerstehende Vereinsgaststätte in Harthausen. Rund ein Jahr lang habe er Marktforschung betrieben, das gastronomische Umfeld sondiert und die Erwartungen des Vereins an ihn geklärt. Dann sei man sich rasch einig geworden. Sein Pachtvertrag läuft zunächst fünf Jahre mit der Option auf weitere fünf. Derzeit startet er mit Flyern und in den sozialen Medien die Werbekampagne für sein erstes eigenes Lokal.

Mittagsmenü und Spezialitätentage

Im „Da Vinci“ bietet Ceyran italienische Küche mit österreichischen Tupfern an. Bestimmte Fleischgerichte und die Art der Zubereitung habe er von einem erfahrenen österreichischen Koch gelernt. Das wolle er beibehalten. Die reichhaltige Karte bietet ein großes Sortiment an Pizzen, Nudel-, Fisch- und Fleischgerichten wie etwa das Schnitzel „Gartenmeister“. Auch Burger, Salate und Suppen sind im Angebot. „Unsere Ware ist täglich frisch, alles wird selbst gemacht, auch die Desserts wie unsere Panna Cotta“, sagt er.

Mittagsgerichte mit Vorspeise und Dessert, Spezialitätentage und besondere Aktionen seien geplant. Stark setzt er auf das Terrassengeschäft. Draußen will er mit mehr Tischen und Stühlen aufrüsten. Im Innern habe er nicht viel erneuern müssen, sagt er. Ein neuer großer TV-Schirm hängt an der Wand. Natürlich laufen dort die WM-Spiele.

Vereinsvorstand freut sich

Drei Mitarbeiter und er seien täglich für die Gäste da. Das „Da Vinci“ bietet zudem einen Bestell- und Lieferservice. „Die ersten Tage seien sehr positiv gelaufen, berichtet der Pächter. „Die Menschen sind sehr freundlich hier. Ich möchte mit meiner Frau auch gerne hierherziehen.“

„Wir freuen uns riesig, dass der neue Pächter geöffnet hat und nun wieder Leben ins Sportheim einzieht“, kommentiert ASV-Vorsitzender Axel Hoffmann auf Anfrage den gastronomischen Neubeginn. Die Gaststätte werde bislang sehr gut angenommen, die Resonanz sei durchweg positiv. Der Verein ist an einer langfristigen Partnerschaft mit Erdal Ceyran interessiert.

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 11 bis 22 Uhr; Freitag bis Sonntag: 11 bis 23 Uhr; Telefon: 06344 2904.