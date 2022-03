Sowohl im Neubau als auch im Altbau der Lambsheimer Kindertagesstätte Korngärten soll die Raumluft mit einem elektrostatischen Filtergerät statt mit einer Lüftungsanlage von Bakterien und Viren gereinigt werden. Das ist der Wunsch der Bauausschussmitglieder, die sich am Dienstagabend in einer Videokonferenz von einem Fachmann über diese Alternative aufklären ließen. Der Vorteil: Statt mit 190.000 Euro, wie im Januar geschätzt, wäre nur noch mit Kosten von circa 8000 Euro zu rechnen, und es wären keine aufwendigen Bauarbeiten bei laufendem Kitabetrieb notwendig. Die Verwaltung soll prüfen, ob das auch für den Kindergarten St. Stephanus eine Lösung wäre.

Über die raumlufttechnischen Möglichkeiten in den Einrichtungen Lambiland und Junkergasse wurde am Dienstag erneut beraten. Ein Beschluss soll in der Gemeinderatssitzung am 29. März gefasst werden. Nach wie vor steht das Angebot der Verbandsgemeinde, dass die nicht mehr benötigten provisorischen Lüftungsanlagen aus den Grundschulen kostenlos für die Kindergärten zur Verfügung stehen. Auf Anfrage teilte VG-Bürgermeister Michael Reith (SPD) mit, dass noch keine Orts- oder Kirchengemeinde auf das Angebot reagiert habe.