„Freunde für Freunde“ heißt ein neuer Verein in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Wie er Geflüchteten aus der Ukraine unter die Arme greifen will, hat Vorsitzender Markus Schuler (52) Stefanie Brunner erklärt.

Herr Schuler, wie kamen Sie dazu, gemeinsam mit Ihrer Frau Alexandra einen Verein zur Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine zu gründen?

Ich war nach Kriegsbeginn bei den ersten Hilfstransporten der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), Ortsverein Lambsheim, dabei. Vor Ort war es das erste Mal, dass ich in so dunkle, traurige Augen geschaut habe. Das hat mich so berührt, dass ich mir dachte, man muss etwas für die Menschen tun. Danach war ich öfter an der ukrainischen Grenze, um Leute abzuholen oder Hilfsgüter zu liefern.

Welche Angebote hat der Verein bisher auf die Beine gestellt?

Wir haben derzeit 35 Mitglieder. Gemeinsam mit dem Lambsheimer DRK und der Verbandsgemeinde veranstalten wir alle zwei Wochen einen Kaffeeklatsch in der Karl-Wendel-Schule, wo sich die Geflüchteten austauschen und von einem Übersetzer Hilfe mit den Papieren bekommen können. Daneben bieten wir auf dem Hofgut Petersau in Frankenthal therapeutisches Reiten für mittlerweile 30 Kinder an. Diese Idee habe ich über meine Kontakte in die Pferdeszene weitergegeben, sodass bereits 16 andere Pferdehöfe in Deutschland mitmachen, weitere folgen. Außerdem haben wir Ausflüge organisiert, zum Beispiel zu einem Fußballspiel oder in den Opel-Zoo in Kronberg im Taunus, wohin Georg von Opel uns eingeladen hatte und wo er persönlich am Grill stand. Ende Juli steht ein Besuch im Holiday Park an.

Markus Schuler Foto: Markus Schuler/gratis

Was ist das Ziel der Vereinsarbeit?

Wir hören den Leuten einfach zu, das ist mitunter das Wichtigste. Inzwischen öffnen sie sich mehr als zu Anfang. Viele berichten aber weiter von Albträumen in der Nacht und großer Sorge um die, die noch in der Heimat sind. Wir wollen mit unseren Aktionen dabei helfen, dass sie ihre Sorge einen Moment lang vergessen können, und ihnen seelisch beistehen. Wir versuchen, ihnen etwas an Ballast von den Schultern zu nehmen und zu helfen, sich ein neues Leben aufzubauen. Die Spenden, die wir über den Verein generieren können, kommen zu 100 Prozent bei den Menschen an.