Vorstand und Mitglieder der VT Böhl sind nicht nur im sportlichen Sinne beweglich. Angesichts der Wettervorhersagen haben sie auch bei der Planung äußerste Flexibilität bewiesen. Und so hat die VT ihren Outdoor-Sportpark am Sonntag wegen des Regens kurzerhand drinnen eröffnet.

Ein „Grand Opening“ hatte die VT angekündigt. Schließlich ist es nicht irgendein Projekt, das fertiggestellt wurde. Der Sportpark auf dem Gelände neben der VT-Halle hat den Verein viel Geld, Arbeit und Nerven gekostet. Umso stolzer sind der Vorsitzende Jens Riedel und das große Helferteam darauf, was aus den in die Jahre gekommenen Tennisplätzen entstanden ist: Neben einem Multifunktionsfeld für verschiedene Ballsportarten gibt es eine neue Calisthenics-Anlage, eine Naturrasen- sowie eine Kunstrasenfläche und ein Boulefeld.

Zur Eröffnung hatten die verschiedenen Gruppen des Vereins eine abwechslungsreiche Show vorbereitet, bei der sie einen Einblick in das Angebot der VT gaben – Kinderturnen, Aerobic, Functional-Training, HIIT-Fit, Karate, Sitz-Gymnastik, Showtanz ... Durch den neuen Sportpark kommen Sportarten wie Basketball, Volleyball und Crossminton dazu.

„Man muss sich als Verein immer wieder anpassen und neue Angebote für den Breitensport schaffen“, erklärte Jens Riedel. Die Betonung liege dabei auf dem Breitensport. Das zentrale Anliegen sei es, alle Menschen von jung bis alt anzusprechen. „Unser Ziel ist es, die Menschen zu bewegen.“

Deswegen verknüpfte die VT ihre große Eröffnungsfeier mit dem Wettbewerbsparcours „Böhler Ninja“. Und auch dabei fiel es kaum auf, dass alle für draußen geplanten Stationen kurzfristig nach drinnen verlegt worden waren. Bei verschiedenen Aufgaben mussten die Teams ihre Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Kraft unter Beweis stellen. So war etwa gefordert, unter einer Leiter hängend nach oben zu klettern, über schräg gestellte Barrenstangen zu laufen oder mit Frisbeescheiben verschiedene Ziele zu treffen. Bei den Kindern setzte sich das Team „Sportskanonen“ mit Emilian, Leon, Ben und Moritz durch. Sieger bei der Jugend wurde das Team „Selbsthilfegruppe“: Finn, Alina, Jolie und Mia. Bei den Familien verteidigten die „Tigers“ Ralf, Petra und Jana ihren Titel.

Starke Leistungen zeigten auch die Teilnehmer beim „Hanging & Planking“. Beim „Hanging“ an der Boulderwand hielten sich bei den Unter-18-Jährigen Hannah (4:01 Minuten) und Tom (4:07) am längsten halten. Bei den Erwachsenen siegten Jasmin (3:01) und Jörg (2:34). Die Plank, den Unterarmstütz, zu halten, schafften bei den Unter-18-Jährigen Lena (4:17) und Tom (5:01) am längsten. Bei den Älteren holten sich Beate (8:02) und Jörg (10:05) den Sieg.

Als der Regen am Mittag doch noch nachließ, nutzten viele Besucher die Gelegenheit, den neuen Sportpark aus der Nähe zu begutachten und die Calisthenics-Anlage zu testen. Vor allem Walter Benz, Vizepräsident des Sportbunds Pfalz, die Sportkreisvorsitzende Simone Vogel sowie Böhl-Iggelheims Bürgermeister Peter Christ (CDU) und seine Beigeordneten waren sehr daran interessiert, das Ergebnis zu sehen. Schließlich hatten sowohl die Gemeinde als auch der Sportbund die Errichtung des Multifunktionsfelds bezuschusst.

Der Verein selbst hat laut Jens Riedel aus Spenden, Eigenmitteln und Krediten einen sechsstelligen Betrag aufgebracht, um den gesamten Sportpark in einem Rutsch zu bauen. Und der Vorsitzende ist überzeugt, dass sich diese Investition in die Zukunft gelohnt hat.