Schaukeln, rutschen, toben: Ab Mittwoch soll das in der Theodor-Heuss-Straße in Lambsheim wieder möglich sein. Bauhofleiter Marcel Schier, dessen Team den neuen Spielplatz geplant und umgesetzt hat, verrät im Gespräch mit Stefanie Brunner, was Kinder dort erwartet.

Herr Schier, wie lief die Erneuerung des Spielplatzes in der Theodor-Heuss-Straße ab?

Zunächst mussten die alten Spielgeräte abgerissen und der Fallschutz abgetragen werden. Dann wurden die Spielgeräte ausgesucht, da habe ich mir einen Katalog zur Hand genommen. Wichtig war uns, dass wir Spielmöglichkeiten aufnehmen, die es auf den 18 Spielplätzen in Lambsheim noch nicht gibt. Meine Kinder waren bei der Auswahl eine Hilfe, die wissen schließlich am besten, was „in“ ist. Danach musste nur noch der Gemeinderat zustimmen. Als alles geklärt war, haben wir damit angefangen, die neuen Geräte aufzubauen. Wie überall ist es zur Zeit schwierig, an Material wie zum Beispiel den Fallschutz zu kommen. Für den Platz haben wir 180 Kubikmeter Hackschnitzel benötigt. Die reine Bauzeit lag bei etwa drei Monaten. Kurz vor der Eröffnung am Mittwoch erledigen wir die letzten Handgriffe und bauen die Seilbahn sowie Schaukelsitze auf.

Auf was können sich die Kinder auf dem neuen Spielplatz freuen?

Natürlich wäre da erst mal die Seilbahn, die es sonst noch nirgends in Lambsheim gibt. Dann haben wir noch eine Reifenschaukel, auf der sechs Kinder gleichzeitig Platz finden, und eine Babynestschaukel. Für die Jüngsten zwischen null und sechs Jahren gibt es außerdem einen Kleinkinderspielbereich.

Marcel Schier Archivfoto: nne

Gehört die Erneuerung von Spielplätzen zu den regulären Aufgaben des Bauhofs?

Der Bauhof hat schon öfter Spielgeräte aufgebaut, aber dass wir einen Spielplatz von vorne bis hinten geplant haben, das war das erste Mal. Damit spart die Ortsgemeinde natürlich Kosten, wir haben aber auch fähiges Personal dafür. Ich bin außerdem Spielplatzprüfer, das heißt, ich kann neben den vorgeschriebenen wöchentlichen Kontrollen auch die jährliche Hauptinspektion von Spielgeräten vornehmen und neue Geräte abnehmen. Unser zweites Spielplatz-Projekt in der Jahnstraße ist in Arbeit, die Spielgeräte dafür sind sogar schon da. Für zwei weitere Plätze starten wir im Sommer mit der Planung, da die Lieferzeit für Spielgeräte bei vier bis sechs Monaten liegt. Gebaut werden sollen sie dann im kommenden Jahr.

Interview: Stefanie Brunner

Termin

Spielplatzeröffnung in der Theodor-Heuss-Straße in Lambsheim am Mittwoch, 11. Mai, ab 17.30 Uhr.