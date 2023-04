Am Böhler Bahnhof gibt es ab sofort eine Anlaufstelle für alle Zeitungsleser, die beispielsweise eine Privatanzeige aufgeben, Fragen zu ihrem Abonnement stellen oder ihre Tageszeitung für den Urlaub umbestellen wollen. Denn im Reisebüro Eisele ist nun ein weiterer RHEINPFALZ-Servicepunkt zu finden.

Für das Reisebüro mit seinen Geschäftsleitern Christiane Eisele und Dirk Hoffmann ist dieser Service kein Neuland. Denn im Geschäft in Limburgerhof ist bereits seit Juli des vergangenen Jahres ein Servicepunkt in Betrieb. „Und der wird sehr gut angenommen“, sagt Hoffmann. So können beispielsweise Kunden, die ihre Reise buchen, auch gleich vor Ort ihre Zeitung für die Dauer ihres Urlaubs ab- oder umbestellen. Natürlich auch Klein- oder Familieninserate aufgeben, Adressänderungen vornehmen oder Reklamationen vorbringen. Ein Plakatreiter vor dem Eingang macht auf das neue Serviceangebot aufmerksam.

Geöffnet ist das Reisebüro samt Servicepunkt montags bis freitags von 10 bis 13 sowie 15 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Foto: umi

Reibungslos laufe die Zusammenarbeit mit der Firma Eisele, lobt Dirk Rampe, Geschäftsstellenbeauftragter der RHEINPFALZ. Das Personal der Böhler Niederlassung – vier Mitarbeiterinnen insgesamt – sei im Vorfeld in den entsprechenden Service-Programmen geschult worden, was sehr unkompliziert gewesen sei. „Jetzt hoffen wir, dass das Angebot auch hier gut angenommen wird“, sagt Dirk Hoffmann. Die Kunden des Böhler Reisebüros kommen nach seiner Aussage bei weitem nicht nur aus der Doppelgemeinde selbst, das Geschäft ist als „Vollagentur“ auch Anlaufstelle für den Kauf von Fahrkarten für die Deutsche Bahn und den Verkehrsverbund Rhein-Neckar.

Noch Fragen?

Reisebüro Eisele und RHEINPFALZ-Servicepunkt, Am Bahnhofsplatz 3, 67459 Böhl-Iggelheim, Telefon 06234 780620, Montag bis Freitag 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr.