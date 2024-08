Was haben Radfahrer mit einem Automobilclub zu tun? Der ADAC hat gerade eine Servicestation für Radfahrer am Waldfestplatz in Schifferstadt aufgestellt. Weitere sollen folgen.

Gerade eben mit dem Fahrrad losgefahren, merkt man, dass der Sattel zu niedrig ist und auf den Reifen zu wenig Luft. Eigenes Werkzeug oder Luftpumpe hat man nicht an Bord – jetzt ist guter Rat teuer. Doch