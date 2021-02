Wer dabei sein will, hat noch fast zwei Monate Zeit, um kreativ zu werden: Bis zum 1. April 2021 können Autoren Texte für den diesjährigen Mundartwettbewerb Dannstadter Höhe einreichen. Gesucht werden die besten Beiträge in Pfälzer Mundart in den Kategorien „Dichtung“ und „Prosa“. Und: Dieses Jahr wird zum ersten Mal der Pfälzer Gutselorden verliehen. Etwas Süßes?

Nein, dem Preisträger wird kein auf einer Schnur aufgezogenes Naschwerk um den Hals gehängt. Sie kennen doch diese Schnüre vom Gutselstand auf dem Dorffest? Der Pfälzer Gutselorden ist mehr etwas Glänzendes, eine Art silberne, edel gefertigte Plakette, auf der ein buntes Bonbon prangt.

Verleihen wird ihn der Kultur- und Heimatkreis Dannstadter Höhe. Er soll an eine Person gehen, die sich in „herausragender Weise“ für die Pfälzer Mundart einsetzt oder sich lange Zeit eingesetzt hat. „Sei es, dass deren Mundarttext die Kultur, das Leben oder die Tradition unserer Region in besonderer Weise beleuchtet“, sagt Ute Günther, Sprecherin der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Oder aber es liege ein besonderes Engagement vor, das die Pfälzer Mundart fördert. Der Preisträger könne ein Teilnehmer des aktuellen Wettbewerbs sein, müsse es aber nicht. „Und vor allem können darüber auch andere Formate gewürdigt werden. Somit ist es ein eigenständiger Preis, dem mehr Gewicht zukommt.“

Mehr Gewicht als der bisherige Sonderpreis zuletzt hatte, den der Kultur- und Heimatkreis bis 2019 für einen Teilnehmer auslobte, dessen Mundarttext Kultur, Leben, Tradition oder Brauchtum der Region in besonderer Weise spiegelte. Damit war der Träger des Sonderpreises immer aus der Runde der aktuell teilnehmenden Autoren und sollte im besten Fall ein Gedicht oder einen Prosabeitrag mit Bezug zu Dannstadt-Schauernheim, mindestens aber zur Umgebung haben. „Da es aber ein überregionaler Wettbewerb ist, die Teilnehmer aus allen möglichen Teilen der Pfalz, Kurpfalz und weit darüber hinaus kommen, und zwar in Mundart schreiben, aber die Pfalz nicht per se als Thema nehmen, gab es im Laufe der Zeit immer weniger echte Pfalz-Gedichte“, berichtet Ute Günther. „Zudem waren es oft Preisträger, die bereits in einer der beiden Hauptkategorien mit einem Preis bedacht wurden, somit verlor der Sonderpreis an Bedeutung.“ Das soll sich nun mit dem Gutselorden ändern.

Für ihn kann man sich nicht bewerben, allenfalls können dem Kultur- und Heimatkreis Vorschläge unterbreitet werden. Zusammen mit der Jury des Mundartwettbewerbs wird der Sonderpreisträger dann ausgewählt. Das sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr passieren, aber dann hat Corona die Pläne zerschlagen. Voraussetzung für den Preis ist es nämlich, sagt Ute Günther, dass er persönlich entgegengenommen wird. „Durch die Verschiebung des Finales von Mai auf August und weil es ohnehin schon schwierig war, eine solche Veranstaltung mit allen Corona-Auflagen durchzuführen, kein großes Publikum dabei sein konnte, hat sich der Kultur- und Heimatkreis entschieden, den Preis zwar vorzustellen, ihn aber erst 2021 zu verleihen.“

Nun hoffen die Veranstalter, dass der Wettbewerb – es ist die 34. Auflage – wie geplant stattfinden kann und dann werde hoffentlich auch am 21. Mai der Pfälzer Gutselorden im Zentrum alte Schule in Dannstadt erstmals verliehen.

Zur Sache