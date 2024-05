Das Wegkreuz muss weichen: Wenn der Kreisel an der Bahnunterführung Iggelheimer Straße gebaut wird, stünde es mitten in der Fahrbahn. Ein neuer Standort für das Kreuz ist bereits in Aussicht.

Bei der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses informierte die Tiefbau-Chefin des Bauamts, Nadja Wiesler, über die notwendige Versetzung. Das Kreuz sei als Denkmal aufgeführt. Der Sockel aus Rotsandstein stamme von 1817, der Korpus aus Bronze sei jüngeren Datums. Das Bauamt hat sich zusammen mit Pfarrer Stefan Mühl und dem Vorsitzenden des Vereins für Heimatpflege, Werner Krämer, angeschaut, wo das Kreuz aktuell steht, nämlich an der Einmündung Münchbrühl/Iggelheimer Straße.

Laut Straßenplanung müsste das Kreuz versetzt werden. „Wir möchten das Kreuz auf einer Grünfläche südlich des geplanten Kreisels aufstellen“, sagte Wiesler. Dort soll es eine Grünfläche geben, die an den Radweg anschließen soll. Das Kreuz solle etwa dieselbe Blickrichtung wie zuvor haben. Ebenso werde das Kreuz am neuen Standort von der Fahrbahn aus zu sehen sein. Es solle etwas in die Fläche zurückgesetzt werden, sodass es möglich sei, sich vor dem Kreuz aufzuhalten. Rechts und links des Kreuzes sollen Bäume stehen. Für dieses Vorhaben sei eine denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich.