Neues Jahr, neues Glück? Nicht ganz. Denn „Pilates im Wohnzimmer“ hat bei der TSG Mutterstadt die Feuerprobe schon im vergangenen Jahr bestanden. Nun wird ein Folgekurs angeboten. Los geht es am Dienstag, 12. Januar.

Fit für den Alltag werden – wer kann das gerade nicht brauchen. Die Corona-Warterei geht weiter. Das Homeoffice auch. Bewegung kommt da oft zu kurz. Wer etwas für seinen Körper tun will, hat bei der TSG Mutterstadt nun die Chance dafür. Und muss dafür wieder nicht in die Sporthalle, denn der Mutterstadter Verein bietet wieder einen Kurs „Pilates im Wohnzimmer“ an.

Die erste Runde im November ist gut angelaufen. 50 Teilnehmer waren am Start – darunter auch Nicht-Mitglieder, erzählt Trainerin Sabine Haas. Die Sportmatten wurden also zu Hause ausgerollt und geübt wurde via Internetanleitung. „Wir haben uns sehr gefreut, dass die Leute offen waren für diese Alternative und dem Online-Kurs eine Chance gegeben haben“, sagt die Pilates-Trainerin. Zu Beginn des ersten Kursabends gab es einen kleinen Technik-Check, Tipps zur Handhabung der Zoom-Plattform, über die das Training läuft und „auch Infos zur Pilates-Technik, so dass alle auch die Möglichkeit hatten, ins Training einzusteigen“, erzählt die Ludwigshafenerin.

Mit detaillierten Übungsanweisungen habe das Training auch mit jedem Kursabend immer besser geklappt. „Wir hatten den Eindruck, dass sich die Teilnehmer jede Woche auf den Dienstagabend freuen“, sagt Haas. „Viele waren sehr froh über unser Bewegungsangebot in diesen Zeiten und fanden auch die Gruppe toll. Diese und weitere positive Rückmeldungen haben uns dann bestärkt, den Kurs weiter laufen zu lassen.“

Deshalb beginnt nun der Folgekurs. Ab Dienstag, 12. Januar, wird jeweils von 19 bis 20 Uhr an zehn Terminen zu Hause über die Internet-Plattform Zoom gesportelt. Wer mitmachen möchte, muss sich via Internet zuschalten. Der Einladungslink wird kurz vor Kursbeginn per E-Mail verschickt. Es kann entweder die Zoom-App genutzt oder das Programm im Browser geöffnet werden. Der Kurs kostet 15 Euro für TSG-Mitglieder und 25 Euro für Nichtmitglieder. Der Beitrag ist vor Kursbeginn zu zahlen. Anmeldung bei Lore Brose, E-Mail lore.brose@gmx.de. Fragen zum Pilates-Training, zu Kursinhalten und zur Technik beantwortet Sabine Haas, E-Mail gesundheitssport-haas@gmx.de.