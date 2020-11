Die Deutsche Post DHL richtet in diesen Tagen in einem Reinigungsgeschäft in der Ludwigstraße 28 in Waldsee einen neuen Paketshop ein. Nach Angaben der Post können dort Pakete abgeholt und versendet werden. Retouren seien auch möglich. Die Öffnungszeiten sind laut Post montags bis freitags von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr.