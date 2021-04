Seit August hat sich der Neuhofener Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen etabliert. Neun Mitglieder starteten mit vielen Ideen – auch wenn die Corona-Krise sie etwas ausbremst.

Einen Ortsverband zu gründen, sei schon vor der vergangenen Kommunalwahl im Gespräch gewesen, berichtet Vorstandssprecherin Anette Winter. Aber es habe Zweifel gegeben, ob zu diesem Zeitpunkt grüne Ideen umgesetzt werden können. Denn in Neuhofen gab es zu wenige Parteimitglieder. Sie entschied deshalb, sich zunächst der neu gegründeten „Grüne Liste Neuhofen“ anzuschließen. Aufwind bekam die Idee zur Gründung eines Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen schließlich durch die Unterstützung des Kreises. „Wir haben in den vergangenen Jahren drei neue Ortsverbände im Rhein-Pfalz-Kreis gegründet und unterstützen deren Ziele“, sagt Armin Grau, der Vorstandssprecher im Rhein-Pfalz-Kreis.

Unter einem Dachverband aktiv zu sein, habe viele Vorteile. Dort würden eine bessere Vernetzung und ein breiter Informationsaustausch geboten. „Mit einer durchgehenden Linie von Bund, Land und Kommune sind wir dem Wählerwillen nähergekommen – also global denken, lokal handeln“, ergänzt Winter. Mit der Neugründung hat die Gemeinderätin die „Grüne Liste Neuhofen“ verlassen. Sie ist weiterhin – nun fraktionsloses – Mitglied des Ortsgemeinderats.

Nicht zu viel Boden versiegeln

Reichlich Spielraum für grüne Ideen sieht auch Lutz Dreyer, der gleichfalls den Ortsverband als Vorstandssprecher vertritt. Er hat sich intensiv mit dem neuen Flächennutzungsplan des Rhein-Pfalz-Kreises beschäftigt, der bald in Kraft treten wird. „Natürlich ist eine weitere Wohnraumbebauung notwendig. Wir glauben aber, dass dadurch zu viele landwirtschaftliche Flächen verloren gehen.“ Den vernünftigen Umgang mit freien Flächen müsse man sorgfältig überdenken, um nicht zu viel Boden zu versiegeln. Die Grünen haben sich auf die Fahne geschrieben, die Neuhofener Bürger über sensible ökologische Themen zu informieren – beispielsweise in Stammtischrunden, wo man sich auch über den Flächennutzungsplan austauschen könne. Aber nicht nur darüber. Handlungsbedarf sehen die Grünen auch bei der Mobilitätsstruktur. Das bedeutet etwa, Radwege durchgängig auszubauen und auch die Sicherheit von Fußgängern zu gewährleisten. Wenn eine Straßensanierung anstehe, dann sollten Radwege eingeplant werden, schlägt Dreyer vor. „Wichtig ist uns die Erstellung eines Konzepts, das alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen aufnimmt.“ Wünschenswert sei auch, den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern.

Auch soziale Themen auf der Agenda

Dass die Grünen mehr Grün im Ort sehen wollen, versteht sich von selbst. „Die Lindenallee in der Jahnstraße ist ein Stück Neuhofen, sie sollte vervollständigt werden“, sagt Anette Winter. Sie hat sich auch Gedanken darüber gemacht, wie man die Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Ort vernetzen könnte, um einen grünen Korridor zu schaffen. Es wäre auch erfreulich, in privaten Gärten Wildwuchs und Renaturierung zuzulassen. Oder Gewerbegebiete stärker zu begrünen, etwa auf Dachflächen oder an Fassaden.

Zudem haben die Grünen auch soziale Themen auf der Agenda, etwa die Stärkung des Ehrenamts, eine gleichmäßige Förderung von Sportarten oder die Wiedereinführung eines Jugendgemeinderats – um nur einige Belange zu nennen. Aber: Manche Schwerpunkte verschieben sich gerade, denn die Corona-Krise macht gemeinsame Treffen schwieriger.

Termin