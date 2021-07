In vielen Gemeinden der Umgebung gibt es das bereits, nun ist auch in Limburgerhof eine noch recht neue Bestattungsart möglich: Der Memoriam-Garten auf dem Gemeindefriedhof wird dieser Tage fertiggestellt. In einer gärtnerisch gepflegten Anlage können künftig Gräber belegt werden.

Eine parkähnliche Anlage als Ort der Trauer – dieses Konzept des Memoriam-Gartens ist in Ludwigshafen und anderen Gemeinden der Vorderpfalz bereits stark nachgefragt. In Limburgerhof informierte sich der Ausschuss für Bürgerdienste auf Friedhöfen anderer Kommunen und erarbeitete eine Zweckvereinbarung mit der Genossenschaft der Friedhofsgärtner Rheinland-Pfalz. Diese erstellte den Gestaltungsentwurf und übernimmt künftig die Pflege. Die Gemeinde hat dadurch keinen personellen und organisatorischen Aufwand, einzig die Friedhofssatzung musste angepasst werden, heißt es.

„Mit dem Memoriam-Garten erweitern wir nicht nur das Angebot der Bestattungsmöglichkeiten, sondern werten auch den alten Teil des Friedhofs erneut auf,“ erläutert Limburgerhofs Bürgermeister Andreas Poignée (CDU). Schon in der Bauphase habe man erkennen können, wie sich das Areal wandele und die inzwischen entstandenen Leerflächen eingeschlossen werden können. Das Areal auf dem Gemeindefriedhof umfasse rund 500 Quadratmeter und könne bei Bedarf um etwa die gleiche Fläche erweitert werden.

In Limburgerhof sind die Gärtnereibetriebe Blumen Kramer (Mutterstadt) und Blumenhaus Kullmann/Wenzel (Ludwigshafen) beteiligt. Im Memoriam-Garten seien viele verschiedene Stauden angepflanzt, von März bis September sollen immer andere Pflanzen blühen. Die Grabflächen seien mit klassischen ganzjährigen Bodendeckern gestaltet und daher das ganze Jahr über grün, die parkähnlichen Gemeinschaftsgrabfelder von Beginn an komplett bepflanzt.

Geschwungene Wege sind ein typisches Kennzeichen für die Erinnerungsgärten und erschließen die Fläche. Die einzelnen Gräber sind dabei nicht, wie sonst üblich, voneinander abgegrenzt, sondern gehen in der Parkanlage auf. Die Friedhofsgärtner kümmern sich um die Pflege und die jahreszeitlich wechselnde Bepflanzung.

Im Memoriam-Garten sind verschiedene Beisetzungsformen gleichzeitig möglich. Es gibt Urnen-Gemeinschaftsgrabstätten, Urnen-Reihengräber mit einer oder zwei Bestattungen sowie für Erdbestattungen Reihen- und Partnergräbern. Zu allen Formen gehört auch ein Standardgrabmal für einen Bezug zum Grab und einen festen Ort der Trauer.

Ermöglicht wird dieses Bestattungsangebot nach Angaben der Verwaltung durch eine Kooperation der Gemeinde Limburgerhof, der Genossenschaft der Friedhofsgärtner Rheinland-Pfalz und der beteiligten Gärtner. Die Genossenschaft verwahrt die einmalig eingezahlten Pflegegelder treuhänderisch. Im Trauerfall gibt es Informationen bei den beiden Partnerbetrieben und den Bestattungsunternehmen.