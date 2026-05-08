Beim VT Böhl wird ein neuer Kurs „Yoga mit Stuhl“ angeboten. Wie der Name schon sagt, werden die Yoga-Übungen auf einem Stuhl sitzend ausgeführt, teilweise auch stehend und bei Bedarf mit Hilfe des Stuhls, teilt der Verein mit. Dadurch ergäben sich positive Wirkungen für die Muskeln und das Herz-Kreislauf-System sowie mehr Gelassenheit und Konzentration, heißt es in der Ankündigung.

Info

Beginn des Kurses „Yoga mit Stuhl“ am Freitag, 15. Mai. Zehn Termine fortlaufend, Zeit 10.45 bis 11.45 Uhr. Schnupperstunde jederzeit möglich. Ort: Halle der VT Böhl, Lindenstraße 6c. Info und Anmeldung: Ulrike Morsch, 0157 72904168 oder uae.morsch@web.de.