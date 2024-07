In zwei Wochen geht es los: Am 29. Juli beginnen die Arbeiten für den neuen Kreisel am Ortseingang Neuhofen von Limburgerhof kommend. Die Bauarbeiten sollen ungefähr ein Jahr lang dauern. Umleitungen für Radfahrer und Autofahrer sind ausgeschildert.

Die Kreuzung Jahnstraße/Industriestraße ist laut Neuhofens Bürgermeister Ralf Marohn (FDP) hohen Belastungen ausgesetzt. Zu hohen. Und daher muss sie umgebaut werden. Ein Kreisel – im Behördendeutsch Kreisverkehrsplatz – kommt dort jetzt hin. Bauen wird ihn die Firma Gerst Bau aus Edenkoben. Deren Angebot belief sich auf knapp eine Million Euro. Im März gab es den Zuschlag vom Gemeinderat.

Der Kreisel hat eine längere Vorgeschichte. „Wir reden ja schon darüber seit der Aldi-Ansiedlung“, sagt Marohn. Schon damals sei festgelegt worden, dass die Kreuzung ertüchtigt werden müsse. Mit der Ansiedlung der Hornbach Bau-Union wurde das noch mal dringlicher.

Was den Bürgermeister zusätzlich freut: „Die Finanzierung steht.“ Denn die Gemeinde bekommt einen Zuschuss von rund 800.000 Euro, also 80 Prozent der zuschussfähigen Kosten. Knapp 200.000 Euro bleiben an der Gemeinde hängen. Das mit den Zuschüssen geht jetzt in diesem Umfang, da die Straße eine Ortsstraße ist. „Früher war das die K14. Da hätte es die Zuschüsse nicht in diesem Umfang gegeben. Da wäre das Verhältnis vielleicht gerade andersrum gewesen“, erläutert Marohn. „Das Warten hat sich also gelohnt.“

Marohn ist sich bewusst, dass es während der Bauzeit – angepeilt ist ein Jahr – Einschränkungen geben wird. Die Umleitung ins Gewerbegebiet erfolgt über die Jahnstraße, Rehbachstraße und dann über die Woogstraße. An der Baustelle wird der Verkehr einspurig vorbeigeleitet mithilfe einer Ampel.

Auch die Fahrradfahrer müssen eine längere Strecke in Kauf nehmen. Laut Bauamt der Verbandsgemeindeverwaltung in Waldsee soll der Rad- und Fußgängerverkehr nach Limburgerhof so lange wie möglich aufrecht erhalten werden. Entlang der Gartenbaufirma Frosch werde eine Baustraße hergestellt.

Ursprünglich hatte Marohn gehofft, dass das Projekt im Februar dieses Jahres hätte starten können. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem Terminschwierigkeiten bei der Baufirma, habe es sich verzögert.

Ein Projekt, das eng mit dem Kreisel verknüpft ist, ist der Bau der Tankstelle, die gleich am Anfang der Industriestraße entstehen soll. „Das Brandschutzgutachten, das noch gefehlt hat, liegt mittlerweile bei der Kreisverwaltung vor. Sobald da der Stempel drauf ist, kann es im Prinzip losgehen. Die Firma Eni steht schon in den Startlöchern“, sagt Marohn.