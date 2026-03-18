Ab sofort können Bürger in Schifferstadt am neuen Kassenautomaten der Stadtverwaltung bar oder mit EC-Karte bezahlen. Bargeldauszahlungen sind für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die die Stadt Schifferstadt zu erbringen hat, ebenfalls an dem Automaten möglich.

Wie die Verwaltung weiter mitteilt, ersetzt der Automat die bisherigen Barkassen in den Büros und soll für mehr Sicherheit seitens der Mitarbeitenden im Umgang mit Bargeld sorgen. Gleichzeitig würden Abläufe einfacher und transparenter: Das Gerät prüfe und verbuche Einzahlungen automatisch. Mit der Anschaffung des Automaten folgt die Stadt Schifferstadt auch Empfehlungen der gesetzlichen Unfallversicherung, unter anderem der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, die Schutzmaßnahmen für Arbeitsplätze mit Bargeldverkehr vorsieht. Für Bürger ändert sich laut Verwaltung wenig: Gebühren, beispielsweise für den Personalausweis oder die Gewerbeanmeldungsgebühr, können weiterhin bar bezahlt werden – am Automaten mit Touch-Display anhand einer Zahlkarte, die durch die Sachbearbeiter ausgehändigt wird.