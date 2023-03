Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Glockenspiel auf dem Erich-Flory-Platz in Otterstadt zeigt, was mit ehrenamtlichem Engagement alles möglich ist. Nach drei Jahren und „einigem Hin und Her“ hat der Verein für Heimatpflege und Naturschutz die neue Attraktion an die Gemeinde übergeben.

Der 7,50 Meter hohe Glockenbaum mit 16 Glocken ziert seit Mitte Mai den nach Altbürgermeister Erich Flory (CDU) benannten Platz am Remigiushaus