Konstituierende Sitzungen müssen weder lang noch langweilig sein. In Mutterstadt hat sich der neue Gemeinderat in knapp eineinhalb Stunden konstituiert. Bürgermeister Thorsten Leva (SPD) und seine im Amt bestätigten Beigeordneten freuen sich, die Zusammenarbeit fortsetzen zu können.

Es war das erste Mal, dass Thorsten Leva eine konstituierende Sitzung von der Seite der Verwaltung aus leitete, zu Beginn der vergangenen Legislaturperiode saß er noch in der SPD-Fraktion. Der Bürgermeister nahm diese neue Aufgabe sportlich und trieb förmlich durch das Programm. Kurz stellte er noch einmal die Ergebnisse der Wahl vor: Die SPD verliert einen Sitz, ist mit zehn Leuten im neuen Gemeinderat vertreten, die CDU bleibt bei acht, die FWG legt zu und ist mit sieben statt fünf Ratsmitgliedern im Gremium und die Grünen verlieren einen Sitz und haben drei Vertreter im Rat.

28 Ratsmitglieder, 25 sofort, andere kamen später noch, hatte Leva zu verpflichten, was er in etwa drei Minuten tat: Einmal den Text auf der Verpflichtungserklärung für alle vorlesen, dann durch die Reihen laufen, Hände schütteln und schon ist der neue Gemeinderat Mutterstadt offiziell im Amt. Die Fraktionen gaben ihre Sprecher bekannt: Frank Sester steht der SPD-Fraktion vor, Yvonne Wittmann leitet die CDU-Fraktion, Hartmut Magin ist Sprecher der FWG-Fraktion und Christa Scheid behält diese Aufgabe bei den Grünen bei.

Von A wie Altvater bis Z wie Zeller

Auch die Wahl der Beigeordneten verlief straff durchorganisiert. Die Kandidatenvorschläge kamen nicht überraschend, oder haben, wie es Frank Sester (SPD) ausdrückt, „keine schlaflosen Nächte bereitet“: Andrea Franz (SPD) strebt das Amt der Ersten Beigeordneten nun schon in der dritten Legislaturperiode an. Die Ratsmitglieder werden von A wie Altvater bis Z wie Zeller aufgerufen, stehen schon vor der Urne an, kreuzen flugs Ja oder Nein oder nichts an.

24 haben mit Ja gestimmt, ein Ratsmitglied hat sich enthalten. Andrea Franz setzt zur Dankesrede an, noch bevor Bürgermeister Leva sie fragt, ob sie die Wahl überhaupt annimmt. Das tut sie und übernimmt die Geschäftsbereiche soziale Infrastruktur, Friedhöfe, Spielplätze, Park- und Gartenanlagen. Sie ist Vorsitzende von Sozial- und Schulträgerausschuss, Pflegebeirat, Pro Seniore und dem Beirat Gebetshaus – und sie vertritt den Bürgermeister, wenn dieser verhindert ist.

Noch ein bisschen schneller verlief die Wahl der weiteren Beigeordneten. Frank Pfannebecker (CDU), gewählt mit 24 Ja-Stimmen und einer Enthaltung, ist zuständig für Kultur, Heimatpflege, Tourismus, Verkehrsangelegenheiten, Freizeit und Sport sowie Vorsitzender vom Kultur- und Sportausschuss und des Gremiums für Verkehrsfragen.

Acht Ausschüsse und sechs Beiräte bilden

In Hartmut Kegels (FWG – 21 Ja, vier Enthaltungen) Verantwortungsbereich als Beigeordneter fällt der Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege und Forsten, Garten- und Weinbau, die Agenda 21 sowie die Städtepartnerschaften. Er steht dem Landwirtschafts- und Umweltausschuss und ab September dem Partnerschaftsausschuss vor und ist zuständig für Feldwege- und Waldbegehungen. Nach nicht einmal einer Stunde waren auch die Beigeordneten in ihr Amt eingeführt.

Die längste Zeit der Sitzung nahm die Besetzung der Ausschüsse ein, wobei die Wahl in ungefähr 30 Sekunden durch war, doch da die Gemeinde acht Ausschüsse und sechs Beiräte mit jeweils fünf bis zwölf Mitgliedern hat und Leva die Namen der Mitglieder sowie deren Stellvertreter vor der Wahl vorlesen musste, dauerte dieser Tagesordnungspunkt ein kleines bisschen länger.