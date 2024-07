Nachdem Friedhöfe in Mutterstadt und Schifferstadt betroffen waren, hatten es Metalldiebe jetzt auf den Neuen Friedhof Dannstadt abgesehen. In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch haben Diebe nahezu alle Verschlussplatten in der Urnenwand gestohlen, berichtet Pressesprecherin Susanne Klein von der Verbandsgemeinde. Die Urnen selbst blieben ihr zufolge allesamt unberührt und wurden auch nicht beschädigt.

„Wir sind völlig fassungslos über diesen Diebstahl an diesem Ort“, sagt Stefan Veth (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Die Ortsbeigeordnete von Dannstadt-Schauernheim, Barbara Härtel-Overbeck, schließt sich seinen Worten an. Entdeckt wurde der Raub am Mittwochvormittag, die Verbandsgemeindeverwaltung habe umgehend Strafanzeige gegen die Täter bei der Polizeiinspektion Schifferstadt erstattet. Zudem sei eine Firma beauftragt worden, für einen sicheren Verschluss der Urnen-Nischen zu sorgen. Diese Arbeiten werden laut Pressesprecherin Klein noch am Mittwoch abgeschlossen. Bis dahin werde durch eine beauftragte Security-Firma dafür Sorge getragen, dass kein weiterer Schaden verursacht wird. Ferner sei festgestellt worden, dass auch auf den Grabfeldern Metalldiebstähle begangen wurden.

Alle Geschädigten werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt, Waldspitzweg 2, Telefonnummer 06235 4950 in Verbindung zu setzen.