Rhein-Pfalz-Kreis. Zum Start der Spargelsaison 2022 informieren die Tourismusvereine der Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Germersheim über die Angebote rund um das „weiße Gold“. Eine Karte zeigt, wo es das Gemüse frisch gibt.

Auf einer Übersichtskarte im Spargelflyer sind insgesamt 24 Erzeugerbetriebe in beiden Landkreisen dargestellt, die das köstliche Gemüse während der Saison täglich frisch ab Hof anbieten. Und wer den passenden Wein oder Schinken zu seinem Spargelgericht sucht, wird bei den aufgeführten Weingütern sowie Metzgereien fündig. Darüber hinaus gibt es eine Übersicht über besondere Veranstaltungen rund um den Spargel. Spargelbuffets und Spargelkreationen bieten etwa der Hofmarkt Zapf und Kochs Restaurant in Kandel, Zürkers Hofschänke in Dudenhofen, das Hotel Darstein in Altrip, das Restaurant Ebnet in Mutterstadt sowie das Restaurant Sembries in Dudenhofen an. Wer mit dem Fahrrad auf Spargeltour gehen möchte, kann den Genießerrouten folgen und kulinarischen Genuss mit Bewegung an der frischen Luft kombinieren. Genussradler finden etliche markierte Genussrouten in beiden Kreisen. Der Spargelflyer ist kostenlos beim Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis (0621 5909-4140, info@rhein-pfalz-aktiv.de) sowie als digitales PDF-Dokument auf den Webseiten www.rhein-pfalz-aktiv.de und www.suedpfalz-tourismus.de erhältlich.