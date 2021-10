Der neu erbaute Netto-Markt an der Lessingstraße in Böhl-Iggelheim hat in dieser Woche seine Ladentüren geöffnet. 800 Quadratmeter ist er groß, mit 5000 Artikeln bestückt.

Es war ein viel diskutiertes und teilweise umstrittenes Projekt, das am östlichen Ortsrand von Böhl jetzt fertiggestellt ist. Eine Interessengemeinschaft von Bürgern hatte sich jahrelang auch juristisch gegen den Supermarkt-Bau gewehrt. Ihr Hauptargument: Die Lebensmittelversorgung in Böhl-Iggelheim sei auch ohne weiteren Supermarkt bereits ausreichend. Politisch positionierten sich CDU und FWG pro Neubau, SPD und Grüne standen dem Vorhaben kritisch gegenüber.

Nun ist der Markt fertig. Auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern werden laut Netto mehr als 5000 Artikel angeboten, darunter mehr als 400 Bioprodukte. 65 Parkplätze stehen den Kunden laut dem Betreiber zur Verfügung. Die neue Netto-Filiale ist nun eine von über 4260 bundesweit. Bei dem Spendenkonzept „Einfach aufrunden“ können Kunden ihren Einkaufsbetrag an der Kasse aufrunden oder auch ihr Pfandgeld spenden. Die Spenden aus Böhl-Iggelheim kommen aktuell der Turnvereinigung 1888 Dannstadt zugute.