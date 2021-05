Vor gut einem Jahr war Spatenstich für Mutterstadts neuen Bauhof im Gewerbegebiet Fohlenweide – nun ist er schon fast fertig. Aus Sicht der Verwaltung ist das eine neue Ära und enorme Aufwertung der Bauhofarbeit, denn der alte Bau wurde schon lange nicht mehr den gestiegenen Anforderungen gerecht. Wir durften uns den 5,8 Millionen Euro teuren Komplex anschauen – und staunen.

Das hat schon eine Dimension, wenn man in der 600 Quadratmeter großen Fahrzeughalle steht – riesige Rolltore zu beiden Seiten, die viel Licht hineinlassen. Ebenso beeindruckend ist der Lagerraum darüber, mit einem Bogendach, wie es auch das Mutterstadter Feuerwehrgerätehaus hat. Hier wird schon bald all das gelagert, was der Bauhof für seine Arbeit benötigt und die Gemeinde so an Gerätschaften und Inventar hat.

Wachsender Ort – mehr Arbeit für den Bauhof

Viel Platz bietet die „Kuppelhalle“, wie sie Architekt Axel Bedner mit einem Schmunzeln nennt. Und der wird auch gebraucht, denn schon seit Jahren platzt der Bauhof in der Pestalozzistraße aus allen Nähten. Der Grund ist ganz einfach: In den 1960er-Jahren, in denen dieser gebaut wurde, hatte Mutterstadt etwa nur die Hälfte der Einwohner von heute. Das Dorf wurde Großdorf und wuchs bis dato auf gut 13.000 Einwohner an; neue Wohngebiete, Straßen, Schulen, Kitas, Freizeit- und Grünanlagen entstanden, die von Gemeindemitarbeitern in Schuss gehalten werden müssen. Das bedeutet auch mehr Arbeit für den Bauhof. Der Fuhrpark umfasst mittlerweile 35 Fahrzeuge, dazu kommen Gerätschaften, Materialien, Inventar der Gemeinde – und alles muss irgendwo gelagert werden. „Zurzeit haben wir vieles im Ort auf Hallen verteilt“, berichtet Bürgermeister Hans-Dieter Schneider (SPD). Das wiederum bedeutet aber auch, dass die Mitarbeiter hin- und herfahren müssen. Und das ist nicht effizient, wie in der Bauhof-Analyse herausgekommen ist. Weiterer Nachteil ist die Lage inmitten der Wohnbebauung, meint der stellvertretende Bauamtsleiter Stefan Bummel. Arbeiten im Bauhof sind auch mal laut. Und: Das Verkehrsaufkommen des Bauhofs potenziere sich mit dem morgendlichen Verkehr an der Pestalozzi-Grundschule, die Anwohner fühlen sich oft gestört.

Alle Gewerke werden abgedeckt

Die Ergebnisse der Analyse flossen in die Planung ein. Bei der konnten die Bauhofmitarbeiter auch mitreden, „denn die wissen am besten, wie ihre neuen Arbeitsplätze gestaltet sein sollten“, sagt Bauhofleiter Thomas Bauer. Das Areal im Gewerbegebiet wird die neue ständige Arbeitsstätte von 23 der insgesamt 28 Mitarbeiter. Die Mannschaft deckt alle wichtigen Gewerke ab: „Vom kaputten Dachziegel bis zu Reparaturen am Kanal können wir alles“, sagt Bauer. Schlosser, Schreiner, Kfz-Mechaniker, Elektro-Techniker, Maler oder Gärtner sind Teil der Truppe. Ihre neuen Werkstätten schließen sich an die Halle an. Der Clou: Sie haben vom Inneren des Gebäudes und von außen einen Zugang. Von außen können so leichter große Materialien und Gerätschaften in die Werkstätten gebracht werden. Ebenso sinnvoll: Der Bau auf dem 8000 Quadratmeter großen Gelände kann umfahren werden.

Den größten Platzbedarf haben die Kfz-Mechaniker – nicht verwunderlich, arbeitet der Bauhof doch mit großen Fahrzeugen. Zudem wird laut Stefan Bummel eine mobile Hebebühne für die schweren Fahrzeuge angeschafft, denn auch den Feuerwehr-Fuhrpark warten die Bauhofmitarbeiter. Insgesamt werden für neue Maschinen und sonstiges Inventar, etwa für Möbel, rund 200.000 Euro ausgegeben. Teuerste Anschaffung mit 30.000 Euro wird ein Soleerzeuger sein, denn künftig soll nicht mehr mit Grobsalz, sondern mit Lauge der immer häufiger vorkommenden überfrierenden Nässe beigekommen werden.

Platz ist großzügig bemessen

Von außen ist zu sehen, dass der Bauhof zweigeteilt ist: An Werkstätten und Halle schließt sich der Mitarbeiter- und Verwaltungstrakt an, der barrierefrei zu erreichen ist. Sanitär-Anlagen und ein Sozialraum für die Pausen sind dort zum Beispiel, letzteren gab es laut Bauer im alten Bauhof nicht. Im Obergeschoss sind die Büroräume und ein Seminarraum. Der Platz ist laut Schneider großzügig bedacht, „denn wir müssen auch weiter in die Zukunft blicken“, sagt er. Sprich: Mutterstadt wird weiter wachsen. Darum seien sowohl der Verwaltungsbau als auch die Fahrzeughalle so konzipiert, dass sie erweiterbar sind.

Viel Grün ist mit eingeplant

Wachsen können auf dem Gelände auch Pflanzen, gut 1700 Quadratmeter des Grundstücks werden begrünt – insektenfreundlich und auch mit seltenen Obstsorten wie dem Apfel Heimeldinger oder der Birne Gute Luise, erzählt Bauer stolz. Es wird auch das Flachdach des Verwaltungsgebäudes bepflanzt, wie schon jenes auf dem Palatinum. Dem Umweltschutz sei auch im und am Gebäudeneubau Rechnung getragen worden, erläutert Architekt Bedner. Es sei so verkabelt worden, dass Elektrofahrzeuge geladen werden können. Und die Beschattung der Fenster im Verwaltungstrakt seien Solarpanels – „eine Variante, die in Deutschland nicht oft zu finden ist“, sagt er. Ungewöhnlich ist auch der Bau unter einer Stromleitung, denn auf dem Gelände steht ein Strommast. Maximal zehn Meter in die Höhe durfte gebaut werden. Buchstäblich jeder Millimeter wurde ausgenutzt: „An der höchsten Stelle ist die Fahrzeughalle 9,865 Meter hoch“, sagt Bedner.

Brandschutz macht es teurer

Alles in allem kostet der neue Bauhof die Gemeinde 5,8 Millionen Euro. Die ursprünglich berechneten Kosten stiegen um bis zu 15 Prozent – zwei Hauptgründe nennt Stefan Bummel: Die in der Bauphase gestiegenen Ansprüche an den Brandschutz und die in die Höhe geschnellten Handwerkerkosten zwischen Berechnung und Auftragsvergabe. Er spricht von einer Steigerung von bis zu 40 Prozent.

Dennoch und trotz Corona sei alles gut verlaufen, denn die gut 13 Monate Bauzeit „waren sportlich“, sagt er und hofft, dass noch dieses Jahr das Gröbste fertig werde. Der Laie mag es sich kaum vorstellen können, umgibt das Gebäude doch noch die blanke Erde. Doch schon in den kommenden Wochen soll asphaltiert werden, „wenn es nicht allzu kalt wird“, sagt Bummel. Wann die geplante Einweihung mit einem „Tag der offenen Tür“ gefeiert werden kann, das steht allerdings noch in den Sternen – coronabedingt.