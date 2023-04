Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 46 Jahre alte Christian Schreiner aus Harthausen wird Leitender Beamter der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. Er besetzt damit eine Schlüsselposition in der Verwaltung.

Schreiner beginnt am 1. April im Rathaus in Dudenhofen, in dem er erst einmal vom bisherigen Stelleninhaber Stefan Schall eingearbeitet wird. Schall verlässt die Verwaltung Mitte des Jahres, dann beginnt die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit.