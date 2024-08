Beim Wort Wespe werden einige die Augen verdrehen. Sie werden an den Besuch der schwarz-gelben Tiere am Frühstückstisch denken. An Bäckertheken mit Wespentrauben am Kuchen. An den Stich im Schwimmbad. Und jetzt gibt es auch noch eine neue Wespenart. Eine Einwanderin, die 2023 erstmals bei Maxdorf gesichtet wurde. Aber: Wespe ist nicht gleich Wespe.

Es gibt einige Hundert Wespenarten in Deutschland – davon sind aber den meisten nur die „lästigen Wespen“ bekannt, die auf dem Kuchen sitzen oder als Erdwespen unangenehme Gartenbewohner