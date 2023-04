Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Julia hat Geburtstag und klettert wie ein Äffchen den Kletterbaum der Kita hoch. Ganz weit nach oben, mitten im Wald. Sie hat einen Klettergurt an, Erzieherin Mareike Schwarz sichert sie. Das „Monkey-Klettern“ ist gerade eine der Attraktionen in der neuen Waldkita in Waldsee.

Die Eltern bringen ihre Kinder nicht direkt zur Kita, sondern an den Waldspielplatz an der Sommerfesthalle in Waldsee. Wenn alle da sind, macht sich die Gruppe auf zu ihrer Kita im Wald. Gar nicht weit