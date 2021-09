Auf dem Friedhof in Otterstadt sollen zwei neue Urnenstelen mit insgesamt 24 Kammern neben den bereits vorhandenen montiert werden. Laut Ortsbeigeordnetem Jürgen Zimmer (parteilos) ist die Anschaffung notwendig, weil im Moment nur noch acht Plätze in den vorhandenen Stelen frei sind. Da mit einer Lieferzeit von einem Vierteljahr gerechnet wird, hat der Bauausschuss die Ausgabe in Höhe von rund 36.000 Euro in seiner jüngsten Sitzung abgesegnet.