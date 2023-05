Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kaum sind die Bauarbeiten an der L457 in Richtung Bobenheim Roxheim abgeschlossen, befürchtet man in Kleinniedesheim wieder mehr Raser im Durchgangsverkehr. Die neue Geschwindigkeitsmessanlage an der L 456 soll Autofahrer am Ortseingang ans Entschleunigen erinnern.

Laut Ortsbürgermeister Ewald Merkel (FWG) kostete der Austausch der defekten Anlage 2200 Euro. „Wir hoffen, so die Verkehrsteilnehmer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass sie in den Ort einfahren