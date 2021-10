Mit den Kabarettisten Die Zweifler und ihrem neuen Programm „Wird schon wieder“ eröffnet der Böhl-Iggelheimer Kulturverein Dorfart am Samstag, 9. Oktober 2021 um 20 Uhr in der VfB-Halle in Iggelheim die neue Spielzeit 2021/2022.

Ob das Kind auf die Nase fällt oder die Temperaturen stetig weiter steigen, ob der Aktienkurs in den Keller rauscht oder das Wasser im Keller, ob es um die Folgen einer Pandemie geht oder um die Rückzahlung der durch sie verursachten Kosten: Wird schon wieder, alles nicht so schlimm. Oder doch? Die Zweifler Michael Angierski und Elmar Thüner jedenfalls zeigen laut Dorfart in ihrem 41. Programm, dass nicht selten eher Grund zur Beunruhigung besteht. „Sie schauen aus bisweilen überraschender Perspektive auf die Entwicklungen unserer Gesellschaft und sezieren mit dem scharfen Skalpell der Satire“, heißt es in der Ankündigung.

Weiter geht es mit dem Kabarettisten Martin Zingsheim und seinem aktuellen Stand-up-Programm „Aber bitte mit ohne“ am Samstag, 13. November, 20 Uhr, in der VfB-Halle. Zingsheim widmet sich darin dem Askesetrend in unserer Konsumgesellschaft und deckt Dorfart zufolge die logischen Widersprüche in der Lebensführung der verzichtenden Hipster auf: Zweitägige Fernreisen treten viele nur noch in fair gehandelten Öko-Klamotten an, transportieren dafür aber Wasser in Plastikflaschen mit dem Elektrofahrrad. Martin Zingsheim findet in „aber bitte mit ohne“ gleich eine ganze Menge Wahnsinn, auf den man sofort verzichten könnte.

Schicksal kann Spaß machen

Wie kommt man zielsicher zu Weihnachtsgefühlen? Zur diesjährigen Glühweinveranstaltung am Sonntag, 12. Dezember, 17 Uhr, kommt der Musiker, Liedtexter und Kabarettist Konstantin Schmidt mit dem Kabarettprogramm „Glühwein zum Frühstück“ ins Foyer der Wahagnies-Halle. Er öffnet, so verspricht Dorfart, 24 Türchen für sein Publikum – auf dem Weg zu einer schönen Weihnachtszeit. Mit Klavier und trockenem Humor macht er sich und anderen einen Reim auf die Welt und die Weihnachtszeit.

Im neuen Jahr ist am Samstag, 15. Januar, 20 Uhr, der preisgekrönte Kabarettist und Bühnendichter Philipp Scharrenberg zu Gast in der VfB-Halle. Sein Programm heißt: „Realität für Quereinsteiger“. Und was bedeutet Abenteuerkabarett? Einerseits ist ein Besuch des Kabarettprogramms von Liese-Lotte Lübke, am Samstag, 5. Februar 2021 ein Abenteuer. Andererseits ist es abenteuerlich, wie mutig und direkt diese Künstlerin mit ihrem wilden Charme ihr Publikum begeistert, findet Dorfart. Die Spielzeit endet am Samstag, 12. März, 20 Uhr, mit dem Auftritt der Kabarettistin Carmela de Feo und ihrem Programm „Allein unter Geiern“, mit dem sie zeigt, dass Schicksal durchaus Spaß machen kann.

Karten und Kontakt

Kartenreservierungen unter Telefon 06324 818176 oder per E-Mail an dorfart@freenet.de. Alle Veranstaltungen können mit der Dorfart-Kulturcard auch im Abonnement vergünstigt gebucht werden. Um höchste Infektionssicherheit zu gewährleisten, sind alle Veranstaltungen nur für immunisierte Personen (2G).