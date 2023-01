Eine neue Packstation hat die Deutsche Post DHL vor wenigen Tagen in Maxdorf beim Penny-Markt, Speyerer Straße 29, in Betrieb genommen. Die Deutsche Post setzt dabei auf Sonnenenergie

Das Besondere an der Station in Maxdorf, bei der Kunden rund um die Uhr vorfrankierte Pakete aufgeben und Sendungen abholen können, ist: Sie ist solarbetrieben. Sie hat eine Kapazität von 78 Fächern. Laut Deutsche Post gibt es inzwischen bundesweit rund 11.000 Packstationen mit über einer Million Fächern, bevorzugt an zentralen Orten. Für die Nutzung dieser Station benötigen Kunden nach den weiteren Angaben des Unternehmens die kostenlose Post & DHL-App, ein Display zur Bedienung gebe es hier nicht mehr. Der neue rein app-gesteuerte Packstationen-Typ könne sich durch die Solarpaneele komplett selbst mit Energie versorgen und daher auch an Orten aufgestellt werden, wo dies vorher wegen des notwendigen Stromanschlusses nicht möglich gewesen wäre, teilt die Deutsche Post weiter mit.