Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass es ganz schön kostspielig werden kann, eine neue Computer-Software zu erstehen und zu installieren, hat wahrscheinlich jeder Nutzer schon erlebt. Die Schifferstadter Stadtverwaltung will nun in eine neue Finanzsoftware investieren. Das geht ins Geld und sorgte für unerwartete Diskussionen im Stadtrat.

Es ist ein Schritt von der Steinzeit in die Jetztzeit – so hat es Marc Fehlinger vom Fachbereich Finanzen und Organisation am Donnerstagabend in der Sitzung des Stadtrats beschrieben. Die im Rathaus