Wenn Kinder den Kontakt abbrechen, bleiben die Eltern oft ohnmächtig zurück. In Lambsheim können sich Betroffene in einer neuen Selbsthilfegruppe austauschen. Was das bringt, hat Martina Ohnesorg (58) Stefanie Brunner erzählt.

Frau Ohnesorg, woher kam die Initiative für eine Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern?

Man denkt ja bei Problemen oft, dass sie nur einen selbst betreffen. In solchen Gruppen kann man sehen: Andere wurden auch verlassen, das gibt es ganz oft. Über die Beratungsstelle KISS Pfalz, die Selbsthilfegruppen unterstützt, habe ich Kontakt zu einer Gruppe Betroffener in Edesheim bekommen, die derzeit in die Landauer Gegend umzieht. Mir wäre es wichtig, dass es auch hier in der Region die Möglichkeit für regelmäßige Treffen gibt. So kann man sich gegenseitig stützen.

Was ist das Besondere am Austausch in so einer Gruppe?

Das Thema, das man bespricht, in dem Fall verlassene Eltern, kann in einer Selbsthilfegruppe anders reflektiert werden. Als Betroffener versteht man ja oft nicht, wie es so weit kommen konnte – und selbst wenn man den Grund kennt, versteht man nicht, dass dies zur absoluten Funkstille führt und man das nicht ausdiskutieren kann. Wenn von außen jemand auf die Sache schaut, vielleicht andere Aspekte mit einbringt, auf die man selbst noch nicht gekommen ist, hilft das oft schon viel. Und es können sich Freundschaften entwickeln. Wenn es einem dann mal schlecht geht, ist da jemand, den man anrufen kann, der einen versteht. Die eigene Familie oder andere, die nicht selbst betroffen sind, können diese Gefühle, die man hat, nicht nachvollziehen.

Für wen ist die neue Selbsthilfegruppe gedacht?

Für verlassene Eltern, die keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern haben. Aber auch für Eltern, bei denen der Kontakt noch nicht vollständig abgebrochen ist und die Unterstützung suchen, damit es nicht so weit kommt. Wertvoll sind zudem Teilnehmer, die wieder in Kontakt mit ihren Kindern stehen. Das gibt Hoffnung, dass etwas wieder funktionieren kann, was kaputt war. Allgemein kann man aus den Erfahrungen anderer Betroffener lernen. Die Gruppe soll dabei helfen und zeigen: Hey, ihr seid nicht allein, sprecht darüber!

Kontakt

Die neue Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern trifft sich ab Montag, 1. August, alle zwei Wochen von 18 bis 19 Uhr beim Lambsheimer Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes, Am Bubensteig 12. Die Gruppe tauscht sich ohne Therapeut aus. Anmeldung beim KISS Pfalz Selbsthilfetreff unter Telefon 06323 989924 oder per E-Mail an Funkstille.Lambsheim@gmail.com.