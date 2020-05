Trauerfeiern und Bestattungen sind in den vergangenen Wochen, wie so viele andere Bereiche auch, nur mit starken Einschränkungen möglich gewesen. Die siebte Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus präzisiert die Vorgaben für Trauerfeiern und Bestattungen. Die Stadtverwaltung in Schifferstadt hat nun Regelungen für die Nutzung der Trauerhalle des Waldfriedhofs bekanntgegeben.

Wer zählt zur Trauergemeinde?

An Bestattungen in geschlossenen Räumen dürfen demnach folgende Personen teilnehmen: die Ehegattin oder der Ehegatte, Lebenspartnerin oder Lebenspartner, Verlobte der oder des Verstorbenen,