Strenge Regeln gelten zukünftig für Schifferstadter Hundebesitzer. Wer seinen Vierbeiner dabei hat, aber keinen „ungenutzten Hundekotbeutel“ und dabei erwischt wird, muss 50 Euro Strafe zahlen. Vorerst gilt allerdings eine Übergangsfrist.

Es werde Kontrollen geben, kündigte der Beigeordnete Hans Schwind (CDU) in der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag an. In den ersten vier bis sechs Wochen würden Hundebesitzer ohne Beutel nur ermahnt, danach sei dann ein Bußgeld von 50 Euro fällig.

Auf Fragen von Ratsmitgliedern sagte Schwind, dass im Stadtgebiet und in den Außenbereichen von Schifferstadt derzeit etwa 30 Boxen stehen, in die gefüllte Kotbeutel geworfen werden können. Bei Bedarf könnten weitere Boxen aufgestellt werden.

Kritik von der SPD

Die SPD-Fraktion sehe die Regelung kritisch, sagte Thomas Lorch. Er forderte, dass dem Stadtrat nach einem Jahr ein Bericht vorgelegt wird, aus dem hervorgehen soll, ob seit Einführung der Strafe weniger Hundekot herumliegt und was die Kontrollen genutzt haben. Michael Seißler (CDU) forderte eine Prüfung, ob die Stadt Hundekotbeutel kostenlos ausgeben und Sammelboxen aufstellen darf, denn dies seien freiwillige Leistungen.

Die Mitglieder des Schifferstadter Stadtrats haben am Donnerstag, bei fünf Enthaltungen der SPD-Ratsmitglieder, die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt beschlossen.

„Hundebesitzer haben einen für die vollständige Beseitigung von Hundekot geeigneten unbenutzten Hundekotbeutel mit sich zu führen und diesen auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzuzeigen“ steht nun in Paragraf zwei der „Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen der Stadt Schifferstadt“.