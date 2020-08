In Hanhofen gibt es seit Kurzem wieder eine Postfiliale. In der ehemaligen Metzgerei beziehungsweise Bäckerei in der Alten Landstraße 18a können Briefe und Pakete aufgegeben sowie per Einschreiben oder Nachnahme verschickt werden. Briefmarken gibt es in der kleinen Filiale auch. Der Service der Postbank, wie etwa Geld abheben, wird dort nicht angeboten. Ebenfalls nicht möglich sind Sonderdienste wie Expresslieferungen oder das Auslesen von QR-Codes.

Öffnungszeiten



Montags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie mittwochs bis samstags von 9 bis 12 Uhr.