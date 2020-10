Die Deutsche Post hat in diesen Tagen eine neue Packstation beim Lidl-Markt in der Lingenfelder Straße 23 in Heiligenstein in Betrieb genommen. Das hat das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Die neue Station mit 81 Fächern stehe Postkunden ab sofort zur Verfügung. Diese könnten dort jetzt sieben Tage und rund um die Uhr Paketsendungen empfangen und versenden. Laut Deutscher Post hätten sich seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 überproportional viele Neukunden für eine Packstation registriert. Bis Anfang 2021 soll es bundesweit rund 7000 DHL-Packstationen geben. Weitere Informationen bietet die Webseite www.dhl.de/packstation.