Die Erweiterung und der Umbau der Grundschule in Beindersheim sind im Grunde fertig, und auch die EDV und Möbel sind vorhanden. Trotzdem kann der Anbau nicht wie geplant zum Schuljahresbeginn, sondern erst im Herbst in Betrieb genommen werden. Der Grund ist laut Verbandsbürgermeister Michael Reith (SPD) ein coronabedingter Lieferengpass in der Schreinerei, die die Innentüren einbauen soll. Auf Anfrage erklärte Reith, dass es aus Brandschutzgründen nicht möglich sei, die Klassenräume ohne Türen zu nutzen. Die Arbeiten zur Schaffung von vier zusätzlichen Klassenzimmern hatten vor einem Jahr begonnen.